Video: Çin Müzesi, Çin'in İşgali Sırasında Japon Saldırganlar Tarafından Kullanılan Silah Kamerasını Sergiliyor

18 Eylül Olayı'nın 91. yıl dönümünü anmak için, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Harbin kentindeki Kuzeydoğu Japon Karşıtı Birleşik Ordu Müzesi, Çin'in işgali sırasında Japon saldırganlar tarafından kullanılan nadir bir silah kamerasını sergiledi.

97 santimetre uzunluğundaki silah kamerası, 8,3 santimetre çapında bir namluya sahip.

Cihazın Japon hava kuvvetleri tarafından atış eğitimi ve muharebe faaliyetlerinde kullanıldığına inanılıyor.

Çekimleri kaydetmek için kamera deklanşörü tetiğe bağlanmış.

Silah kamerası, Japonya'nın Çin'i işgalinin tarihinin incelenmesi için deneysel bir değere sahip.

18 Eylül 1931'de Çin'in kuzeydoğusunda konuşlanmış Japon Kwantung Ordusu, demiryolunun Liutiaohu yakınlarındaki bir bölümünü tahrip etti ve ardından Çin ordusunu patlamaya sebebiyet vermekle suçladı. Bunu bir bahane olarak kullanan Japonlar daha sonra Shenyang'ı bombaladı ve Çin'in kuzeydoğusunu işgal etmeye başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.