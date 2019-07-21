Ordu
'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası
'nda düzenlenen "18. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali" sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi
ve Kabadüz
Belediyesinin düzenlediği festivalin ikinci gününde bazı yöresel sanatçılar konser verdi.
Yağış ve yoğun sis altında gerçekleşen konserde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun her ilçesinde artık festivaller düzenlendiğini söyledi.
Ordu'nun bütün ilçelerinin kendine has geleneksel festivalleri olduğunu ve bunun o yöreye, o bölgeye önemli ekonomik kazanımlar sağladığını ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:
"Ordu olarak biz artık festivaller şehri olduk. Büyükşehir belediyesi olarak bütün festivallerin yanında ve içindeyiz. Daha iyi olması için de gayret ediyoruz. İstiyoruz ki bu festivaller tanıtım, turizm, kültür, sosyalleşmeye katkıda bulunsun. O yörenin ivmesini yukarı kaldırsın. Ekonomisine ve ticarete canlılık getirsin. Bu tür etkinlikleri böyle görmek lazım. Yörenin ekonomisini ve ticaretini güçlendirecek şekilde dizayn etmek lazım."
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya
da festivalin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğinin altını çizerek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz bu festivalimiz birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesi açısından son derece önemli. Bu soğuk ve yağışlı havada burada olmanız, yanımızda olmanız bizleri fazlasıyla memnun etti. Festivalimize katkılarını esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler
'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmalarının ardından, ilk gün yapılan en güzel buzağı, en güzel kuzu ve en kaliteli peynir, en güzel çilek, en güzel el emeği ürünler yarışmalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi.
Festivale, AK Parti
Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu
, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.