18. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali başladı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik Belediyesi öncülüğünde bu yıl 18.'si düzenlenen Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, Ayşe Dinçer'in konseriyle başladı.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde konser alanındaki girişlerde HES Kodu sorgulaması yapıldı. Kovid-19 aşıları tamamlanmayan ya da PCR testi yaptırmayanların girişine izin verilmediği konser girişinde sağlık ekibi, isteyenlerin aşılarını yaptı.

Konserden önce incir üreticilerine yönelik yarışmada dereceye giren incir yetiştiricilerine ödülleri verildi.

Kaymakam Turgay Gülenç, yaptığı konuşmada, incir adına düzenlenen bu festivalin çok anlamlı olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel incirinin Aydın Germencik'te yetiştiğini kaydeden Gülenç, Germencik'i inciriyle, zeytiniyle ve tüm güzellikleriyle tanıtma amacıyla yapılan festivale emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş de festivalin 3 gün boyunca süreceğini hatırlatarak, "Umarım eğlenirsiniz. Sanatçılarımızla beraber eğlenmenizi, keyif almanızı diliyorum." dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da incirin tanıtımını yapan belediye başkanı Öndeş'e teşekkür ederek, her zaman vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Ayşe Dinçer konser verdi.