18 gıda işletmesine 297 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 18 gıda işletmesine 297 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika Ekonomi

18 gıda işletmesine 297 bin lira ceza uygulandı

6 saat önce

Aydın'da, Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan 18 gıda işletmesine 297 bin 892 lira cezai işlem uygulandı.

18 gıda işletmesine 297 bin lira ceza uygulandı, System.String[]

Aydın'da, Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde mevzuata uygun olmayan 18 gıda işletmesine 297 bin 892 lira cezai işlem uygulandı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1897 adet gıda üretim yeri, 13 bin 173 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Aralık ayında gıda üretim yerlerine 272 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1298 adet olmak üzere toplam; 1561 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vesaireye istinaden il genelinde toplam 41 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 18 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 297 bin 892 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Aralık ayı içerisinde 481 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 913 bin 985 kilogram kuru incir, 55 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 326 bin 716 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 536 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 240 bin 701 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Aralık ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 40 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 10 adet, üretim yeri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 52 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 40 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aralık, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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