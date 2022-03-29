18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı

29.03.2022 18:55
18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 18 göçmen ile 2 organizatör yakalanırken, mahkemeye sevk edilen organizatörler tutuklandıEdinilen bilgiye göre, Milas otogarında çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaşan Milas KOM...

Muğla'nın Milas ilçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 18 göçmen ile 2 organizatör yakalanırken, mahkemeye sevk edilen organizatörler tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Milas otogarında çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaşan Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. 18 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör de gözaltına alındı.

Göçmenler hakkında işlem yapılırken, göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatılan O. Ç. ve A. Ş. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı
18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı

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Kaçakçılık, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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