18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı

30.03.2022 00:57
18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 18 göçmen ile 2 organizatör yakalanırken, mahkemeye sevk edilen organizatörler tutuklandıEdinilen bilgiye göre, Milas otogarında çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaşan Milas KOM...

Muğla'nın Milas ilçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 18 göçmen ile 2 organizatör yakalanırken, mahkemeye sevk edilen organizatörler tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Milas otogarında çok sayıda göçmen olduğu bilgisine ulaşan Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. 18 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör de gözaltına alındı.

Göçmenler hakkında işlem yapılırken, göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatılan O. Ç. ve A. Ş. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçakçılık, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:05:04. #1.13#
SON DAKİKA: 18 göçmen yakalandı 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement