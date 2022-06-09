18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

09.06.2022 06:10
18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana'da 18 gün önce darp yaralısı olarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Adana'da 18 gün önce darp yaralısı olarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki adam sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mayıs Pazartesi günü Güzelevler Mahallesi 1925 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından darp edilen Mustafa Birinç (77) sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. 18 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Birinç bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Birinç'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın kimin yaptığı henüz bilinmezken polisin soruşturması devam ediyor. - ADANA

YORUMLAR
500
Motosiklet hırsızı çalılıklar arasında yakalandı Motosiklet hırsızı çalılıklar arasında yakalandı Çalıntı motosikletle kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Çalıntı motosikletle kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:10 Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 06:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: 18 günce darp edilen 77 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement