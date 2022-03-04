18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu - Son Dakika
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18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu

04.03.2022 11:15

18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu Şişli'de bir şantiyede erkek cesedi bulundu.

18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu

İSTANBUL - Şişli'de bir şantiyede erkek cesedi bulundu. Cesedin 18 gündür kayıp olan ve ailesinin bir televizyon programında aradığı 17 yaşındaki Fatih Savaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

Şişli Gülbahar Mahallesin Galata Deresi Caddesi'nde bir şantiyede kağıt toplayıcısı yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalesinde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çalışma başlatırken, cesedin 18 gündür kayıp olan ve ailesinin bir televizyon programında aradığı 17 yaşındaki Fatih Savaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu
18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu
18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu

YORUMLAR
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Polis, Savaş, Fatih, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 gündür aranan gencin cansız bedeni şantiyede bulundu - Son Dakika


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