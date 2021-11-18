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18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi - Son Dakika

18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi

18.11.2021 19:40
18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi

Ankara'da 18 gündür evli olduğu eşi Sevginur Aktaş'ı tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş hakkında istenen ceza netleşti. Savcı, şüpheli için 3 suçtan 34 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşini tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık Aktaş duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SEVGİNUR YÜRÜMEKTE VE GÖRMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Olay günü eşinin intihar ettiğini öne sürüp tutuklanan sanık Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevginur Aktaş'ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı belirtildi.

18 günlük eşini tabanca ile başından vuran polis hakkında istenen ceza belli oldu
Sevginur Aktaş

SAVCI 34 YIL HAPİS İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaayı açıklayan savcı, sanık Müslüm Akbaş hakkında 'eşe kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl ve 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplamda 34 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcının mütalaayı açıklamasının ardından söz alan mağdur avukatı, adli emanetten gönderilmesi gereken delillerin dava dosyasına eklenmediğini beyan etti. Bu durum üzerine mahkeme, daha önce talep edilmesine rağmen dava dosyasına delillerin gelmemesi sebebiyle adli emanet sorumluları hakkında görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulundu.

18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi

Polis Memuru, Ankara, Müslüm, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi - Son Dakika


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