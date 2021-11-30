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18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu - Son Dakika

18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu

30.11.2021 17:30
18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu

Diyarbakır'da 18 gün önce alışveriş için evden çıkan ve telefonda annesiyle konuştuktan sonra bir daha haber alınamayan Kübra Ekin için özel ekip kuruldu. 22 yaşındaki genç kız, 6 ay önce sokakta kimliği belirsiz kişinin saldırıya uğramış ve iki dişi kırılmıştı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 18 gün önce alışveriş için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.

18 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki genç kız için özel ekip kuruldu

ÖZEL EKİP KURULDU

13 Kasım'dan beri kayıp olan Kübra Ekin için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan karma özel ekip kuruldu. Her ihtimal ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yakın çevresinin bilgisine başvurdu. Ekin'in kayıp olmadan önceki günlerde geçiş yaptığı güzergahlar üzerinde çalışmaları yoğunlaştıran ekip, kamera kayıtları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

18 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki genç kız için özel ekip kuruldu

6 AY ÖNCE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, Kübra Ekin'in iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu
18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu
18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu

Bağcılar, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu - Son Dakika


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