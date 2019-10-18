Son Dakika Haberleri: 18 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 18 günlük bebek yatağında ölü bulundu

18 günlük bebek yatağında ölü bulundu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 günlük bebek yatağında ölü bulundu.

18 günlük bebek yatağında ölü bulundu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 günlük bebek yatağında ölü bulundu.


Mesudiye Mahallesi Şipali yolunda ikamet eden Yahya ve Aişe Elacil'in ikinci çocukları olan 18 günlük daha isimlerini koymadıkları kız bebeği, sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. Aile fertleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler bebeğin öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen polis ve cumhuriyet savcısı incelemede bulundu. Bebeğin sarılı olduğu battaniyede kan izi bulunmasından dolayı durumu şüpheli bulan savcılık, bebeğin cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Burada yapılan incelemenin ardından bebek ailesine teslim edildi. Babanın bebeğinin cansız bedenini araba içerisinde kucağına alarak bırakmaması yürekleri burktu. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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