18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü

Dün öğle saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Horasanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallede doğup büyüyen 25 yaşındaki Pınar İlkinci, 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlenerek Denizli il merkezine yerleşti.

MISIRI ALMAK İSTERKEN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ

Düğünün ardından akraba gezmesi için eşiyle birlikte mahalleye gelen İlkinci, sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi. Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvar, 18 günlük gelinin üzerine devrildi. Pınar İlkinci'nin çöken duvarın altında kaldığını gören komşusunun yardım çığlıkları üzerine yardıma koşan vatandaşlar, İlkinci'yi kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kanlar içinde kalan Pınar İlkinci'yi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiçeği burnunda gelin İlkinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MUTLULUKLARI FOTOĞRAF KARELERİNDE KALDI

Akraba gezmesi için geldiği kırsal mahallede üzerine devrilen duvarın altında hayatını kaybeden Pınar İlkinci'den geriye 11 Eylül'de yapılan düğününde kayda alınmış mutluluk görüntüleri kaldı. Görüntü ve fotoğraflarda İlkinci ve eşi Ömer İlkinci'nin akrabalarıyla birlikte düğünde karşılık oynadığı anlar yer aldı.