18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü - Son Dakika
Üye Girişi

18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü

30.09.2022 14:00

Denizli'nin Tavas ilçesinde komşusunun uzattığı mısırı almak için eğilen 18 günlük gelin, üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren genç kadından geriye ise düğününde çekilen mutluluk kareleri kaldı.

Dün öğle saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Horasanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallede doğup büyüyen 25 yaşındaki Pınar İlkinci, 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlenerek Denizli il merkezine yerleşti.

18 günlük gelinin acı sonu! El öpmeye gittiği mahallede feci şekilde can verdi

MISIRI ALMAK İSTERKEN ÜZERİNE DUVAR DEVRİLDİ

Düğünün ardından akraba gezmesi için eşiyle birlikte mahalleye gelen İlkinci, sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi. Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvar, 18 günlük gelinin üzerine devrildi. Pınar İlkinci'nin çöken duvarın altında kaldığını gören komşusunun yardım çığlıkları üzerine yardıma koşan vatandaşlar, İlkinci'yi kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

18 günlük gelinin acı sonu! El öpmeye gittiği mahallede feci şekilde can verdi

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kanlar içinde kalan Pınar İlkinci'yi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiçeği burnunda gelin İlkinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

18 günlük gelinin acı sonu! El öpmeye gittiği mahallede feci şekilde can verdi

MUTLULUKLARI FOTOĞRAF KARELERİNDE KALDI

Akraba gezmesi için geldiği kırsal mahallede üzerine devrilen duvarın altında hayatını kaybeden Pınar İlkinci'den geriye 11 Eylül'de yapılan düğününde kayda alınmış mutluluk görüntüleri kaldı. Görüntü ve fotoğraflarda İlkinci ve eşi Ömer İlkinci'nin akrabalarıyla birlikte düğünde karşılık oynadığı anlar yer aldı.

YORUMLAR
500
Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi Denizli'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

Denizli, İtfaiye, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış!
14:19 Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü
14:15 Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor
14:00 18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü
13:36 Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak
13:36 Hull City'de Shota Arveladze dönemi bitti!
13:32 9 yıl aşk yaşadığı Selin Ciğerci'yi neden aldattı? Gökhan Çıra, ihanetin perde arkasını anlattı
13:20 Milli Savunma Bakanlığı Asos operasyonunun görüntülerini yayınladı! Terör yuvaları böyle yıkıldı
12:24 Adana'da feci olay! İntihara kalkışan anneyi çocukları engellemeye çalıştı
11:32 Antalya'da pitbull cinsi 3 köpek belediyeye ait kedi evine girdi, ortaya çıkan tablo yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 14:42:39. #1.11#
SON DAKİKA: 18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement