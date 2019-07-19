18 haftanın en yüksek kapanışı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:52
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