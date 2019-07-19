Son Dakika Haberleri: 18 haftanın en yüksek kapanışı
Son Dakika Ekonomi Haber

18 haftanın en yüksek kapanışı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

18 haftanın en yüksek kapanışı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi Erbil saldırganının HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 20:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 haftanın en yüksek kapanışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]