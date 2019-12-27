18 hakim ve savcıyı açığa aldıran deliller 'ByLock' içeriklerinden - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 hakim ve savcıyı açığa aldıran deliller 'ByLock' içeriklerinden - Son Dakika

18 hakim ve savcıyı açığa aldıran deliller 'ByLock' içeriklerinden

6 saat önce

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi (HSK) tarafından açığa alınan 18 hakim ve savcının, 'ByLock' içerikleri, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/PDY üyelerinin verdiği ifadeler ve elde edilen diğer deliller nedeniyle açığa alındığı öğrenildi.

18 hakim ve savcıyı açığa aldıran deliller 'ByLock' içeriklerinden, System.String[]

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi (HSK) tarafından açığa alınan 18 hakim ve savcının, 'ByLock' içerikleri, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/PDY üyelerinin verdiği ifadeler ve elde edilen diğer deliller nedeniyle açığa alındığı öğrenildi.

DHA'nın edindiği bilgilere göre, HSK Genel Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda, açığa alınan 18 hakim ve savcının savunmaları alınacak. FETÖ iltisakları nedeniyle geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan bu hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar, HSK müfettişleri tarafından yürütülecek. Haklarındaki müfettiş soruşturması tamamlandıktan sonra, meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek. FETÖ bağlantıları tespit edilmesi durumunda meslekten ihraç edilmenin dışında yargı süreci de başlayacak.

ÇÖZÜLEN YAZIŞMALAR DELİL OLDU

2014 yılı Kasım ayında HSK seçimleri öncesi yazıldığı tespit edilen ByLock'a, 17- 25 Aralık sonrası tüm FETÖ üyelerinin katılması talimatı verildiği belirlendi. ByLock'ta hem kullanıcılar, hem de yazışmalar çözülerek soruşturmalar yapıldı. İlk aşamada kullanıcılara yönelik öncelikli operasyonlar yapıldı. Aynı zamanda yazışmalar üzerindeki incelemeler de sürdürüldü. Kullanıcılar ve yazışmalarla birlikte FETÖ'cü yapı çözüldü. 18 hakim ve savcının açığa alınmasına gerekçe olan 'ByLock' içeriklerinin de bu incelemelerden elde edildiği öğrenildi.


Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
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