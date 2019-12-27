18 hakim ve savcıyı açığa aldıran deliller 'ByLock' içeriklerinden - Son Dakika

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi (HSK) tarafından açığa alınan 18 hakim ve savcının, 'ByLock' içerikleri, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/PDY üyelerinin verdiği ifadeler ve elde edilen diğer deliller nedeniyle açığa alındığı öğrenildi.

DHA'nın edindiği bilgilere göre, HSK Genel Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda, açığa alınan 18 hakim ve savcının savunmaları alınacak. FETÖ iltisakları nedeniyle geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan bu hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar, HSK müfettişleri tarafından yürütülecek. Haklarındaki müfettiş soruşturması tamamlandıktan sonra, meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek. FETÖ bağlantıları tespit edilmesi durumunda meslekten ihraç edilmenin dışında yargı süreci de başlayacak.

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