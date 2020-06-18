18 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

01:45 Poyraz Karayel

01:45 Masum

02:30 Poyraz Karayel

03:40 Galip Derviş

04:15 Akasya Durağı

05:15 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

20:00 Kod Adı: Londra

21:45 Tehlikeli Soygun

22:15 Kocan Kadar Konuş

23:45 Kod Adı: Londra