18 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Buz Depremi
01:45 İçerde
03:15 İçerde
03:45 Kuaförüm Sensin
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
22:00 Güldür Güldür Show
23:45 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
23:45 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden