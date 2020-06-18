18 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Aramızda Kalsın
01:50 Yüksek Sosyete
02:30 Yüksek Sosyete
03:40 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Benim Tatlı Yalanım
05:30 Bıçkın
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kutsal Damacana 2: İtmen
20:00 Dizi
20:00 Sefirin Kızı
22:15 İşler Güçler
23:30 Çember: Oyunu Bozuyorum