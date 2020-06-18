18 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Aramızda Kalsın

01:50 Yüksek Sosyete

02:30 Yüksek Sosyete

03:40 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Benim Tatlı Yalanım

05:30 Bıçkın

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kutsal Damacana 2: İtmen

20:00 Dizi

20:00 Sefirin Kızı

22:15 İşler Güçler

23:30 Çember: Oyunu Bozuyorum