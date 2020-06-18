18 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Spor Artı
01:00 Spor Artı
01:30 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması
01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması
02:00 Freiburg - Hertha Berlin
03:20 Spor Artı
03:40 Aktüel Futbol
04:35 Süper Lig Özetler
05:05 Efsanelerin İzinde
05:10 Spor Kitaplığı
05:15 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrid – A
05:15 Real Madrid - Atletico Madrid
05:20 Spor Artı
06:20 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
07:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Tottenham - M
08:35 Juventus - Milan
08:40 Cristiano Ronaldo Goller
08:45 Napoli - Inter
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:15 Almanya Bundesliga Özetler
12:35 La Liga Özetler
12:45 Juventus - Milan
12:50 Napoli - Inter
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması
14:00 TBMM-TV
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya
17:30 Ustalara Saygı
18:00 Spor Merkezi
19:30 2018 Dünya Kupası Özetler
19:30 Hedef Süper Lig
20:00 Real Madrid - Atletico Madrid
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:40 Premier Lig En Güzel Kurtarışlar
21:50 La Liga Özetler
21:55 Napoli - Juventus
22:25 Süper Lig Goller
22:40 Spor Artı