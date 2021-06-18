Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Hollanda - Avusturya
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:15 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:35 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Kupa Günlüğü
15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
16:00 Hollanda - Avusturya
18:00 Kupa Günlüğü
19:00 İsveç - Slovakya
21:00 Kupa Akşamı
22:00 Hırvatistan - Çekya
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika