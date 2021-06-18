18 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

18 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı
18.06.2021 06:42
18 Haziran 2021 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Şef Akademi
02:30 Savaşçı
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
14:00 Bay Yanlış
16:45 Şef Akademi
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:00 Aşk Mantık İntikam
Son Dakika 07:45 Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım 07:32 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu 22:04 Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı 19:26 HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 17:46 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor