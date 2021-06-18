18 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ada Masalı

02:42 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

07:00 Ada Masalı

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak