18 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:45 3'te 3

04:15 Kalk Gidelim

06:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

07:50 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

15:55 İsveç - Slovakya

18:00 Ana Haber

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 Hırvatistan - Çekya

21:55 İngiltere - İskoçya