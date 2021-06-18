Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Teşkilat
02:45 3'te 3
04:15 Kalk Gidelim
06:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:50 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 İsveç - Slovakya
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hırvatistan - Çekya
21:55 İngiltere - İskoçya
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika