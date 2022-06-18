Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Otel Artemis
02:10 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
04:25 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Şansımı Seveyim
11:50 Hakim
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zoraki Misafir
22:20 Bizi Hatırla
Son Dakika › TV › 18 Haziran 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika