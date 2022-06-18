Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 2021-2022 Sezonu Derleme
04:05 FIFA Magazin
04:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
07:50 Özel Dosya
08:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
08:50 Özel Dosya
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Haftasonu
18:25 Slovakya - Fransa
20:30 Spor Bülteni
20:55 Türkiye - Hırvatistan
23:00 Spor Bülteni
23:30 Set Sayısı
23:55 Almanya - Türkiye
Son Dakika › TV › 18 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika