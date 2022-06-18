Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:20 Pencap'a Asla Dönmeyeceğim
04:50 Türkiye'nin Mutfağı
06:35 Kalk Gidelim
10:25 Doru
12:05 Kasaba Doktoru
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Son Dakika › TV › 18 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika