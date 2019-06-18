18 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

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17 dakika önce
(ÖZEL) Rıza Kayaaalp: Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez"2020'de hem evleneceğim, hem de olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum""Çok şükür ki çok başarılı bir kariyerim var""Her kategoride şampiyonluğu tatmış bir insanım""Hiçbir makam ya...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
(ÖZEL) Rıza Kayaaalp: Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez
"2020'de hem evleneceğim, hem de olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum"
"Çok şükür ki çok başarılı bir kariyerim var"
"Her kategoride şampiyonluğu tatmış bir insanım"
"Hiçbir makam ya da mevkii beni olimpiyat şampiyonluğu ve aldığım başarılar kadar mutlu etmez"
"İnşallah önce olimpiyat şampiyonluğu, sonra da gençliğimiz için güzel işler yapmak nasip olur"
(ÖZEL) Türkiye Cimnastik Federasyonu Çelen: Hedefimiz 2 kotanın üzerine çıkmak
"Parkur olimpik branş oldu"
"Dünyanın ilk 12 takımı arasına gireceğiz"
"Cimnastikte takım çok önemli"
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"Şu an 4 kotamız var"
FENERBAHÇE
16: 30 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı Final serisinde yaşanan olaylarla ilgili sarı lacivertli takımın başkanı Ali Koç ve başkanvekili Semih Özsoy basın toplantısı gerçekleştirecek
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