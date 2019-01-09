18 İlde 34 Kişiye Fetö Operasyonu
1 saat önce
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.
Kayseri
merkezli 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK
mensuplarından sorumlu mahrem imamlar
tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari
, Kars
, Ağrı
, Şırnak
, Batman
, Tunceli
, Çanakkale
, Bursa
, Eskişehir
, İzmir
, Konya
, Antalya
, Ankara
, Kırıkkale
, Şanlıurfa
, Hatay
, Samsun
ve Sivas
'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şahısların çoğunun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.
(Ali Göç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
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