18 ilde eş zamanlı operasyon! 98 şüpheli gözaltına alındı

Yaptığı rezil yayınlardan binlerce lira kazanmıştı! "Laz kızı" için hesap zamanı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'ya 18 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bakanlık, operasyonda 98 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

AĞRI'DA 4, ANTALYA'DA 3, BİNGÖL'DE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Antalya'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde milis ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bingöl'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

BURSA'DA 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Bursa'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Elazığ'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

MARDİN'DE SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA YAPAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kocaeli'de geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde ve sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Mardin'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 56 adet fişek, muhtelif miktarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir.

Muğla'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Osmaniye'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Osmaniye YSP İl Yöneticisi M.Ç.'nin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

ADANA'DA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yalova'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İzmir'de geçmiş tarihlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak tehditlerde bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Adıyaman'da geçmiş tarihlerde düzenlenen etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Siirt'te PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Adana'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

ŞANLIURFA'DAKİ ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN CEPHANE ÇIKTI

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 98 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Konya'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içeresinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli ile yurtdışında eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."