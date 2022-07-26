18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri olan 14'ü muvazzaf 21 asker 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde olduğunu bildirildi.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 26'sı yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.