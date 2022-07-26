18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

26.07.2022 08:28
18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 18 ilde yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde 26 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri olan 14'ü muvazzaf 21 asker 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde olduğunu bildirildi.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 26'sı yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

YORUMLAR
500
İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:45 Motorlu araç ÖTV oranlarını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi
08:25 Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
05:31 Tartıştığı sevgilisine kursun yağdıran adam, polis merkezine teslim oldu
04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
01:15 Ailenin zehirlenme sebebi yemeklermiş! Kızılırmak suyundan zehirlendikleri iddia edilmişti
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 08:50:53. #1.11#
SON DAKİKA: 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement