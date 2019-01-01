Son Dakika Haberleri: 18 İlde ve KKTC'de Askeri Personele Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı

18 İlde ve KKTC'de Askeri Personele Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı

1 saat önce

Van merkezli olarak 18 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 14 muvazzaf askerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

18 İlde ve KKTC'de Askeri Personele Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı, System.String[]
Van merkezli olarak 18 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 14 muvazzaf askerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi 14 muvazzaf, 4 ihraç ve 1 eski askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25 Aralık 2018 günü Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt illeri ile KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan 9 muvazzaf, 2 ihraç ve 1 eski personel olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 5 muvazzaf ve 2 ihraç edilen personel ise tutuklanmıştır" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

Van, Kıbrıs, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor Japonya'nın Başkenti Tokyo'da Araç Yayaların Arasına Daldı: 9 Yaralı

Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 10:17:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 İlde ve KKTC'de Askeri Personele Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]