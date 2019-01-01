18 İlde ve KKTC'de Askeri Personele Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı
1 saat önce
Van merkezli olarak 18 ilde ve KKTC'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 14 muvazzaf askerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Van
merkezli olarak 18 ilde ve KKTC
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 14 muvazzaf askerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi 14 muvazzaf, 4 ihraç ve 1 eski askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25 Aralık
2018 günü Van merkezli Ankara
, Antalya
, İzmir
, Afyonkarahisar
, Eskişehir
, Erzurum
, Siirt
, Gaziantep
, Giresun
, Konya
, Malatya
, Çanakkale
, Kahramanmaraş
, Kırklareli
, Diyarbakır
, Hakkari
ve Siirt illeri ile KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan 9 muvazzaf, 2 ihraç ve 1 eski personel olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 5 muvazzaf ve 2 ihraç edilen personel ise tutuklanmıştır" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:52 Kaynak: İHA
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