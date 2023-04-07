18 ilde yapılan 'forex' operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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18 ilde yapılan 'forex' operasyonunun detayları ortaya çıktı

07.04.2023 17:02

18 ilde yapılan 'forex' operasyonunun detayları ortaya çıktı Suç örgütünün, SPK'ya kaydı olmayan 210 paravan şirket üzerinden 10 milyar liralık vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi Forex dolandırıcılarının, elde ettikleri parayı Kapalı Çarşı'da altın ve dövizle POS cihazı üzerinden İngiltere...

18 ilde yapılan 'forex' operasyonunun detayları ortaya çıktı

Suç örgütünün, SPK'ya kaydı olmayan 210 paravan şirket üzerinden 10 milyar liralık vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi

Forex dolandırıcılarının, elde ettikleri parayı Kapalı Çarşı'da altın ve dövizle POS cihazı üzerinden İngiltere ve Kanada'ya aktardıkları ileri sürüldü

İSTANBUL - Yasa dışı olarak kurdukları forex sistemi üzerinden 10 milyar liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. Eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 132 şüpheli yakalanırken, soruşturma sürecinde şebekenin vurgun yaptığı yöntem ve elde ettikleri 10 milyar liralık haksız kazancın yurt dışına nasıl aktarıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Siber Polisini harekete geçiren süreç, forex işlemi yapan bazı firmaların mağduru olan kişilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusu üzerine başladı. Savcılıktan alınan talimat ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, mağduriyet oluşturan sözde finans kurumlarının Sermaye Piyasası Kurulu'na kaydı olmadığı anlaşıldı. Bu şekilde 210 paravan şirket kuran suç ağına mensup şüphelilerin, yasa dışı olarak kurdukları forex sistemi üzerinden özellikle varlıklı çevreleri hedef aldıkları saptandı.

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Öne sürülen iddiaya göre şebeke üyeleri ilk aşamada forex yöntemiyle çok yüksek kar vadetti. Ağlarına düşürülecek kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlandı. Bu şekilde hedef alınan kişi ya da kişilerin daha fazla para yatırması amaçlandı. Tuzağa çekilen kişilerin aktardığı rakamlar istenilen düzeye ulaşınca da sistematik şekilde zarar başlatıldı. Ağa düşürülen kişinin bütün paraları, bu yöntemle dolandırıcıların hesaplarına aktarılırken, bu paralar söz konusu dolandırıcılar tarafından Kapalı Çarşı'da altın ve dövizle POS cihazı vasıtasıyla İngiltere ve Kanada'ya aktarıldığı ileri sürüldü.

'Vurgunun boyutu 10 milyar civarında'

Siber polisinin yaptığı çalışma, şebeke üyelerinin gerçekleştirdiği vurgunun boyutlarını da ortaya koydu. İddiaya göre, şüpheliler kandırdıkları kişilerden 10 milyar dolandırdı. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.

'132 kişi yakalandı'

Teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul'un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerindeki aramalarda ise 6 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi. Aranan adreslerde suçtan elde edildiği değerlendirilen TL ve döviz cinsinden para ve takılara da el konuldu.

Kaynak: İHA
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Sermaye Piyasası Kurulu, Kapalıçarşı, Forex, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 ilde yapılan 'forex' operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 ilde yapılan 'forex' operasyonunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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