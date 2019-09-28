18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın 18'incisi Boğaz Yarışı'yla başladı. 8 ülkeden gelen 80 yelkenli İstanbul Boğazı'nda kıyasıya mücadele etti.



Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2019'da ilk gün İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. 8 ülkeden yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, boğaza akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Ortalama fiyatı 60 bin euro olan 80 yelkenli, İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda mücadele etti. Saat 12.00'de start alan tekneler Çırağan Sarayı'nın önünden geçip, Anadolu Hisarı Şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler.



Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.



Yelkenler 'Temiz Deniz' için boğaza açıldı



Bu yılki yarışların ana teması ise 'Temiz Deniz' oldu. Denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla koşulan yarışlarda deniz temizliği de gerçekleştirildi. Ayrıca, yarışların izleme alanları arasında yer alan Feriye Sarayı'nda denizlerden çıkarılan atıklardan oluşturulan eserler de sergilendi. Adalar ve İstanbul sahillerinden toplanan atıklardan oluşturulan sergiyle deniz kirliliğine ve denizden gelen atık malzemelere dikkat çekildi. Deniz temizliğinin önemini sanatsal olarak gözler önüne serildi. Eserlerin birçoğu ise deniz ve okyanus dendiğinde akla gelen ilk şey olan balık formundan yapıldı.



Yarın koşulacak yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası'na sahip olacak. - İSTANBUL