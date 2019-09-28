Son Dakika Haberleri: 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı
Son Dakika Spor Haber

18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

1 saat önce

- 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı İstanbul Boğazı'nda yelken şöleniİSTANBUL - Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın 18'incisi Boğaz Yarışı'yla başladı.

- 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

İSTANBUL - Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın 18'incisi Boğaz Yarışı'yla başladı. 8 ülkeden gelen 80 yelkenli İstanbul Boğazı'nda kıyasıya mücadele etti.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2019'da ilk gün İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. 8 ülkeden yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği yarışa, boğaza akın eden İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Ortalama fiyatı 60 bin euro olan 80 yelkenli, İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda mücadele etti. Saat 12.00'de start alan tekneler Çırağan Sarayı'nın önünden geçip, Anadolu Hisarı Şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler.

Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

Yelkenler 'Temiz Deniz' için boğaza açıldı

Bu yılki yarışların ana teması ise 'Temiz Deniz' oldu. Denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla koşulan yarışlarda deniz temizliği de gerçekleştirildi. Ayrıca, yarışların izleme alanları arasında yer alan Feriye Sarayı'nda denizlerden çıkarılan atıklardan oluşturulan eserler de sergilendi. Adalar ve İstanbul sahillerinden toplanan atıklardan oluşturulan sergiyle deniz kirliliğine ve denizden gelen atık malzemelere dikkat çekildi. Deniz temizliğinin önemini sanatsal olarak gözler önüne serildi. Eserlerin birçoğu ise deniz ve okyanus dendiğinde akla gelen ilk şey olan balık formundan yapıldı.

Yarın koşulacak yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası'na sahip olacak.

18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşanan deprem sonrası İstanbullular ikinci geceyi de dışarıda geçirdi
İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:37:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]