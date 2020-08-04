18 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı - Son Dakika

18 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

18 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çalıştıkları fındık bahçesinde öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 18 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

18 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çalıştıkları fındık bahçesinde öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 18 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çalıştıkları fındık bahçesinde öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 18 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ereğli'ye bağlı Sarıkaya köyünde bulunan fındık tarlasında çalışan 26 işçi, öğle yemeğinde etli nohut, yoğurt, makarna ve karpuz yedi. Akşam saatlerine doğru 26 işçiden 18'i rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:14

Kaynak: DHA

Son Dakika

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti

Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor

Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi

Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var

Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor

El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı

Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz