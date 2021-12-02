Üye Girişi
18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI - Son Dakika

18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI

02.12.2021 08:58

GAZİANTEP'te, kurulan tarım okulunda eğitim aldıktan sonra kurulan kooperatif ile çiftçiliğe başlayan kadınlar, ürettikleri meyveleri 20 yıl tazeliğini koruyacak şekilde dondurarak satmaya başladı.

GAZİANTEP'te, kurulan tarım okulunda eğitim aldıktan sonra kurulan kooperatif ile çiftçiliğe başlayan kadınlar, ürettikleri meyveleri 20 yıl tazeliğini koruyacak şekilde dondurarak satmaya başladı. Yılda ortalama 10 ton meyvenin dondurularak yapılan satışından 3 milyon lira gelir elde eden kadınlar yurtdışına ihracat yapmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Buradaki okula katılan 120 kadına, teorik ve pratik eğitim verilerek modern tarım yöntemleriyle üretim yapmaları öğretildi. 2 yıl önce eğitimin sonlanmasının ardından 18 kadın 'Ezogelin' ismini verdikleri kooperatif kurarak 50 dönümlük serada, organik meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kurulan freeze dryer teknolojisi ile üretilen meyveler donduruldu. Kadınlar, yaz mevsiminde ürettikten sonra topladıkları; kiraz, çilek, vişne, avakado, elma, portakal, böğürtlen ve incir gibi meyveleri dondurduktan sonra gelen taleple Türkiye'nin değişik illerine göndermeye başladı.

Bu yıl içerisinde organik olarak yetiştirilen ve dondurulan 10 ton meyve satışından elde edilen 3 milyon gelir ile giderler karşılanıp, seradaki teknolojik altyapıya yatırım yapıldı ve üyelere kar payı dağıtıldı.

'20 YIL TAZELİĞİNİ KORUYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nda görevli Gıda Mühendisi Emine Kaya, 2 yıl önce kurulan kooperatifte18 kadının aktif şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Dondurarak kurutma işleminin Türkiye'de yeni bir teknoloji olduğunu ve bu yöntemle meyvelerin raf ömrünün uzun olduğunun ifade eden Kaya, dondurulan meyvelerin 20 yıla kadar tazeliğini koruduğunu belirterek, Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi yaklaşık 2 yıl önce kuruldu. Burada kooperatifimize ait gıda işletmesi bulunmakta. Dondurarak kurutma yöntemiyle meyve ve sebzelerin kurutmalarını yapıyoruz. Şu anda kooperatifimizde 18 kişi çalışmalarını yürütüyor. Dondurarak kurutma işlemi Türkiye'de daha çok yeni bir teknolojidir. Dondurularak kurutulmuş ürünlerin çok uzun raf ömrü bulunmaktadır. Vakumlu ambalajlarda yaklaşık 20 yıla kadar tazeliğini korumaktadır. Bu ürünlerimizde hiçbir şekilde katkı ürünü ve koruyucu bulunmamaktadır dedi.

Emine Kaya, yılda ortalama 10 ton meyveyi dondurarak Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiğini farklı ülkelere gönderilen numunelere gelecek talepler ile yurtdışına ihracatı hedeflediklerini kaydetti.

'HER MEYVE DONDURULABİLİR'

Gıda Mühendisi Didem Yıldırım ise bu teknoloji ile her meyvenin dondurularak kurutulabileceğini belirtti.18 kadın ile birlikte üretim yaptıklarını anlatan Yıldırım, Freeze Dryer teknolojisinin zaman içerisinde yaygınlaşacağını vurgulayarak, Hasadı yapılan ürünlerimizi ilk etapta depoluyoruz. İşlemeye alacağımız zaman depolardan çıkartıp yıkama, ayıklama, doğrama ve dilimleme işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra bu ürünlerimiz eksi 20 derecelik olan depolarımızda muhafaza ediliyor. Burada dondurma işlemi en kritik işlemdir. Eğer ürünler tam donmazsa kaliteli ürünü elde edemeyiz. Bu işlemin ardından da raf ömrü 20 yıla ulaşan ürünlerimizi sipariş doğrultusunda istenilen adrese ulaştırıyoruz şeklinde konuştu.

18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI
18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI
18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI
18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kooperatif, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş! 08:50 Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı 07:10 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Berat Albayrak detayı Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? 17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca arasında gülümseten zam muhabbeti: Para pul söylemedi mi? İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti 17:36 İsrailli bilim insanları, tam 1900 yıl saklı kalmış mezarlık keşfetti
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Son Dakika Haberleri
08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi
08:51 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar
08:49 Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!
08:39 Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!
08:35 Mansur Yavaş tehditlere yanıt verdi: Başka siyasi partilerin içişlerine karışmam!
08:26 Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!
08:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı
08:16 Son dakika hava durumu! Meteoroloji açıkladı: Mevsim normallerine dönüyoruz
07:54 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma
07:52 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Aralık Perşembe altın fiyatları
Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi! Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi!         
09:01
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır! Altı muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışması hazır!         
08:39
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek         
13:52
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 09:05:22. #1.12#
SON DAKİKA: 18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement