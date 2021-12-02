18 KADIN, ÜRETTİKTEN SONRA DONDURARAK SATTIKLARI MEYVELERDEN 3 MİLYON GELİR SAĞLADI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, kurulan tarım okulunda eğitim aldıktan sonra kurulan kooperatif ile çiftçiliğe başlayan kadınlar, ürettikleri meyveleri 20 yıl tazeliğini koruyacak şekilde dondurarak satmaya başladı. Yılda ortalama 10 ton meyvenin dondurularak yapılan satışından 3 milyon lira gelir elde eden kadınlar yurtdışına ihracat yapmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Buradaki okula katılan 120 kadına, teorik ve pratik eğitim verilerek modern tarım yöntemleriyle üretim yapmaları öğretildi. 2 yıl önce eğitimin sonlanmasının ardından 18 kadın 'Ezogelin' ismini verdikleri kooperatif kurarak 50 dönümlük serada, organik meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kurulan freeze dryer teknolojisi ile üretilen meyveler donduruldu. Kadınlar, yaz mevsiminde ürettikten sonra topladıkları; kiraz, çilek, vişne, avakado, elma, portakal, böğürtlen ve incir gibi meyveleri dondurduktan sonra gelen taleple Türkiye'nin değişik illerine göndermeye başladı.

Bu yıl içerisinde organik olarak yetiştirilen ve dondurulan 10 ton meyve satışından elde edilen 3 milyon gelir ile giderler karşılanıp, seradaki teknolojik altyapıya yatırım yapıldı ve üyelere kar payı dağıtıldı.

'20 YIL TAZELİĞİNİ KORUYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nda görevli Gıda Mühendisi Emine Kaya, 2 yıl önce kurulan kooperatifte18 kadının aktif şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Dondurarak kurutma işleminin Türkiye'de yeni bir teknoloji olduğunu ve bu yöntemle meyvelerin raf ömrünün uzun olduğunun ifade eden Kaya, dondurulan meyvelerin 20 yıla kadar tazeliğini koruduğunu belirterek, Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi yaklaşık 2 yıl önce kuruldu. Burada kooperatifimize ait gıda işletmesi bulunmakta. Dondurarak kurutma yöntemiyle meyve ve sebzelerin kurutmalarını yapıyoruz. Şu anda kooperatifimizde 18 kişi çalışmalarını yürütüyor. Dondurarak kurutma işlemi Türkiye'de daha çok yeni bir teknolojidir. Dondurularak kurutulmuş ürünlerin çok uzun raf ömrü bulunmaktadır. Vakumlu ambalajlarda yaklaşık 20 yıla kadar tazeliğini korumaktadır. Bu ürünlerimizde hiçbir şekilde katkı ürünü ve koruyucu bulunmamaktadır dedi.

Emine Kaya, yılda ortalama 10 ton meyveyi dondurarak Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiğini farklı ülkelere gönderilen numunelere gelecek talepler ile yurtdışına ihracatı hedeflediklerini kaydetti.

'HER MEYVE DONDURULABİLİR'

Gıda Mühendisi Didem Yıldırım ise bu teknoloji ile her meyvenin dondurularak kurutulabileceğini belirtti.18 kadın ile birlikte üretim yaptıklarını anlatan Yıldırım, Freeze Dryer teknolojisinin zaman içerisinde yaygınlaşacağını vurgulayarak, Hasadı yapılan ürünlerimizi ilk etapta depoluyoruz. İşlemeye alacağımız zaman depolardan çıkartıp yıkama, ayıklama, doğrama ve dilimleme işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra bu ürünlerimiz eksi 20 derecelik olan depolarımızda muhafaza ediliyor. Burada dondurma işlemi en kritik işlemdir. Eğer ürünler tam donmazsa kaliteli ürünü elde edemeyiz. Bu işlemin ardından da raf ömrü 20 yıla ulaşan ürünlerimizi sipariş doğrultusunda istenilen adrese ulaştırıyoruz şeklinde konuştu.