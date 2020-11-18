18 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

18 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
18.11.2020 06:42
18 Kasım 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Geniş Aile Komşu Kızı
00:15 Matrix Revolutions
02:15 Gelinim Mutfakta
04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
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