18 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

18 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
18.11.2020 06:42
18 Kasım 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Virüs
00:45 Görevimiz Tehlike 3
02:30 Virüs
03:00 Kader Ajanları
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike 3
20:00 Sinema
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
22:45 Kader Ajanları
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