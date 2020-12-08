18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor - Son Dakika

18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor

08.12.2020 08:41
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor, System.String[]

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı. Ulaşım süresini 2,5 saatten yarım saate indiren yol, kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılıyor. Zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.

Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Gökçeyatak mevkisinde 2013 yılında bir santral şirketi proje için dağ yamacına 18 virajlı bir yol yaptı. Santral inşaatı bitince atıl kalan yol, 5 mahallenin sakinlerinin isteği üzerine ulaşıma açıldı. Ordu'ya 2,5 saatlik mesafeyi yarım saate düşüren yol, kullanılmaya başlandı. Trabzon'da, 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı Virajları'na benzerliği ile dikkat çeken yolu kullananlar, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılan zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.

'ZOR BİR YOL'Yol sayesinde, 2,5 saatte gittikleri yolun yarım saate düştüğünü belirten Özlükent Mahalle Muhtarı Mithat Tepe, "Dere yolundan mahallemize bağlantılı bir yolumuz yoktu. Santral yapımı sırasında şirket kendi kullanımı için bu yolu 2013 yılında tamamladı. Taleplerimiz ses getirdi ve yol asfaltlandı. Bu yol yapılmadan önce Ordu'ya 2,5 saatte gittiğimiz mesafe 30 dakikaya düştü. 18 tane virajı olan yolumuzun tehlikesi çok. Onun için diğer yol güzergahlarıyla birlikte iyileştirilmesini bekliyoruz. Zor bir yol, kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun tehlikesi yoktur diyen her halde kendini kandırmış olur" dedi.Mahalle sakini Muhammet Tepe ise "Tehlikeli virajları var. Yağmur yağdığı zaman heyelan olma durumu da var. Onun için bu yol beni korkutuyor" ifadelerini kullandı.

Havva Topçu da, "Burası benim köyüm değil. İlk kez bu yolu kullandım. Karşıdan geçerken bu yolu merak ediyordum. Yol çok kötü ve korkutucuymuş. Daha da bu yolu kullanmam. Kenarlarında korkuluk da yok. Komşumuz arabasıyla dereye uçtu bu yoldan" diye konuştu.


18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor

Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor - Son Dakika


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