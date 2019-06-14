Son Dakika Haberleri: 18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
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18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

18 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:43 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekonomi
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