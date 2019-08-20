Son Dakika Haberleri: 18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı
Son Dakika Güncel Haber

18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 54 mülteci yakalandı.

18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 54 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koruoba köyü sahilinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Durdurulan 18 koltuklu minibüsten yabancı uyruklu 54 mülteci çıktı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
(İHA)
Midilli Adası, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA
Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia Son Dakika! İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:19:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]