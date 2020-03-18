18 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Futbolun Şehirleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 Taraftar

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:30 Haftanın Öyküleri

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 Futbolun Şehirleri

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Taraftar

16:30 Maç Sonu

16:45 Süper Lig Maç Sonu

17:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 Maç Saati

19:35 Maç Başlıyor

20:00 Göztepe - Çaykur Rize

20:45 Devre Arası

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

21:00 Göztepe - Çaykur Rize

22:00 Maç Sonu

22:00 Taraftar

22:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi