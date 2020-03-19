18 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Genel 18 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika

18 Mart 2020 Haberleri

19 dakika önce

18 Mart 2020 Manşet Haberleri.

18 Mart 2020 Haberleri, System.String[]

Koronavirüs, Fransa, İtalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:18 

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Son Dakika

Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
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