18 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 18 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

18 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

1 saat önce

18 Mart 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

18 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hizmetçiler

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:45 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Neşeli Hayat

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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