18 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Avrupa Yolunda

05:25 Spor Kitaplığı

05:30 Almanya'dan Futbol

05:30 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 TFF 1. Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

11:55 TFF 1. Lig Özetler

12:00 Süper Lig Panorama

12:15 Pota Altı

12:25 Avrupa Yolunda

12:50 Spor Atlası

13:00 Spor Bülteni

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

20:00 Spor Ana Haber

21:00 Futbol Aklı

21:00 Almanya'dan Futbol

22:30 Aktüel Futbol

23:00 Premier Futbol