18 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 Avrupa Yolunda
05:25 Spor Kitaplığı
05:30 Almanya'dan Futbol
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
11:55 TFF 1. Lig Özetler
12:00 Süper Lig Panorama
12:15 Pota Altı
12:25 Avrupa Yolunda
12:50 Spor Atlası
13:00 Spor Bülteni
13:50 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Futbol Aklı
21:00 Almanya'dan Futbol
22:30 Aktüel Futbol
23:00 Premier Futbol