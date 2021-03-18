18 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Menajerimi Ara

01:15 Sefirin Kızı

03:00 Asura: Çılgınlar Şehri

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

20:00 Akrep

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı