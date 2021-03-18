Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Almanya Bundesliga Goller
00:25 Spor Artı
01:55 Aktüel Futbol
02:00 Futbol Anadolu
03:50 Futbol Aklı
03:55 Avrupa'dan Futbol
05:25 Süper Lig Özetler
05:55 TFF 1. Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:53 İstiklal Marşı
06:55 Takvim Yaprakları
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 FIFA Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
22:30 Futbol Anadolu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika