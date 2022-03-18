18 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

18 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

18.03.2022 06:42
18 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

18 Mart 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Alanyaspor - Fenerbahçe

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Y. Kayserispor- İH Konyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Elazığspor - Galatasaray

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Ç. Rizespor - Trabzonspor

15:15 Süper Lig Haftanın Golleri

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor

18:45 Süper Lig Haftanın Golleri

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Ç. Rizespor - Trabzonspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de Karadeniz derbisine doğru Süper Lig'de Karadeniz derbisine doğru

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Rizespor, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:07 Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
01:05 Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
00:46 Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık
00:44 Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı
00:42 Putin'in isteği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen lider: Ukrayna'nın doğusunun Rusya'ya katılmasını istiyor
00:39 Barcelona maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklama yaptı: Bu kuralı anlamıyorum
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 06:48:24. #1.12#
SON DAKİKA: 18 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement