Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Sports Spotlight
01:00 Haberler
01:05 The Minute
01:10 Bisiklet: Grand Prix Denain
02:30 Bisiklet: Nokere Koerse
03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
05:00 Bisiklet: Grand Prix Denain
06:30 Biatlon Dünya Kupası
07:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
08:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:00 Bisiklet: Grand Prix Denain
10:30 Binicilik: Grand Slam
11:30 Biatlon Dünya Kupası
12:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:30 Biatlon Dünya Kupası
17:35 Biatlon Dünya Kupası
19:10 Kayakla Atlama Dünya Kupası
20:15 Haberler
20:20 The Minute
20:25 1000 Miles Of Sebring
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika