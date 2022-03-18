Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Goller
03:00 Taktik Analiz
05:15 Spor Artı
06:15 FIFA Magazin
06:40 Avrupa'dan Futbol
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Goller
13:35 İngiltere Premier Lig Goller
13:45 Avrupa'dan Futbol
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Spor Atlası
16:00 Gündem Futbol
16:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
19:00 Spor Merkezi
20:00 Dakika Skor
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika