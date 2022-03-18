18 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Goller

03:00 Taktik Analiz

05:15 Spor Artı

06:15 FIFA Magazin

06:40 Avrupa'dan Futbol

06:55 Spor Takvimi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Goller

13:35 İngiltere Premier Lig Goller

13:45 Avrupa'dan Futbol

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 Spor Atlası

16:00 Gündem Futbol

16:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü

19:00 Spor Merkezi

20:00 Dakika Skor

22:00 Futbol Gecesi

23:30 İleri Üçlü