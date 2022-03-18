18 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 Rüya Makamı

02:35 Ege'nin Hamsisi

04:50 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Türkiye'nin Dev Yapıları: 1915 Çanakkale Köprüsü

20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

23:45 3'te 3